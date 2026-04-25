ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πρώτη φορά στον τελικό του θεσμού και μάλιστα εν μέσω playoffs του πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Ο Αντελίνο Βιερίνια μίλησε στα social media της Betsson για τον μεγάλο τελικό, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι κάθε χρόνο η κατάκτηση τίτλων, ενώ για τα 100 του χρόνια θέλουν να κάνουν κάτι μεγαλύτερο.

Ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ, θα δει για πρώτη φορά τελικό της ομάδας από την κερκίδα και υπογράμμισε πως έχει περισσότερο άγχος από τι είχε όταν αγωνιζόταν σε αυτούς, ενώ κλήθηκε να δώσει και μια συμβουλή στους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βιερίνια:

Για το πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ ο τίτλος στα 100 χρόνια: «Πολύ σημαντικό. Είμαστε μία ομάδα που κάθε χρόνο θέλουμε να κερδίζουμε τίτλους. Οπότε στα 100 χρόνια θέλουμε το κάτι παραπάνω. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο κόντρα σε μία ομάδα που ήταν και πέρσι στον τελικό. Αν είμαστε σοβαροί και δείξουμε την εικόνα που μπορούμε θεωρούμε ότι μπορούμε να το πάρουμε».

Για το αν υπάρχει περισσότερο άγχος τώρα ή ως ποδοσφαιριστής: «Έχεις περισσότερος άγχος. Γιατί ως παίκτης βρίσκεις τρόπους να δουλέψεις το άγχος. Τώρα δεν είναι στο χέρι σου».

Για το τι συμβουλή θα έδινε στους παίκτες: «Έχουν την εμπειρία αρκετοί από αυτούς. Μίλησα με όλους. Να είναι συγκεντρωμένοι, να δώσουν το 100% του εαυτού τους και να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Αν παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα».