Ο ΟΦΗ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 (παρ.), (2-2 κ.δ) και είναι Κυπελλούχος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο μετά από 39 χρόνια και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα το κατάφερε μετά την ΑΕΛ το 2007.

Αυτή είναι η δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου της ομάδας από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο 25′, αλλά οι ισοφάριση για την ομάδα του Κόντη ήρθε τριά λεπτά αργότερα με τον Ταξιάρχη Φούντα. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Τιάγκο Νους, έπειτα από κεφαλιά ασίστ του Σαλσέδο στο 50′. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Η όμορφη ενέργεια του Μαντί Καμαρά, έστρωσε την μπάλα στον Γερεμέγιεφ, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 2-2.

Στην παράταση ο Σενγκέλια κέρδισε πέναλντι, έπειτα από σέντρα η οποία βρήκε στο χέρι του Χατζίδη. Ο Ισέκα έκανε το καθήκον από την άσπρη βούλα και έκανε το 3-2.

Το ματς

Ξεκίνησε με καλό ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να απειλεί πρώτος στο 4’, όταν από φάουλ του Ζίβκοβιτς ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Χριστογεώργου. Στο 7’ ο Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ανδρούτσου, απέφυγε τον αντίπαλό του, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο, ενώ λίγο αργότερα και ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε χωρίς επιτυχία από μακριά.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ καρποφόρησε στο 15’, όταν από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μιχαηλίδης με δεύτερη έγραψε το 1-0. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να απαντήσει και στο 18’ είχε ένα άστοχο σουτ με τον Φούντα, όμως στο 28’ έφερε το ματς στα ίσα: συνεργασία Σενγκέλια–Φούντα και τελικά ο τελευταίος σκόραρε για το 1-1. Στο 40’ ο Φούντας άγγιξε την ανατροπή, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ ο ΠΑΟΚ πίεσε ξανά πριν την ανάπαυλα με ευκαιρίες των Κωνσταντέλια (42’, 44’), Μεϊτέ και Τάισον, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Τάισον απείλησε νωρίς, ενώ στο 48’ ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Νους. Ωστόσο, στο 50’ ήρθε η ανατροπή: ο Σενγκέλια γέμισε, ο Σαλσέδο έστρωσε με κεφαλιά και ο Νους σκόραρε από κοντά για το 1-2.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο ρυθμός διακόπηκε αρκετές φορές. Τελικά, στο 97’ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Καμαρά γύρισε την μπάλα και ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-2, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, ο ΟΦΗ πήρε ξανά το προβάδισμα, όταν μετά από χέρι του Χατσίδη σε προσπάθεια του Σενγκέλια, δόθηκε πέναλτι μέσω VAR. Ο Ισέκα στο 113’ ευστόχησε για το 2-3.

Στα εναπομείναντα λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά και ο ΟΦΗ κράτησε το σκορ, φτάνοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου.