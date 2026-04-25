Εμφανώς απογοητευμένος και χωρίς διάθεση για πολλά σχόλια παρουσιάστηκε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦΗ, με τον Ρουμάνο προπονητή να δηλώνει στην Cosmote TV τη βαθιά του απογοήτευση για την έκβαση της αναμέτρησης.

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου

«Είναι μια σκοτεινή περίοδος. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα και αντί να ελέγξουμε το ματς, δεχθήκαμε την ισοφάριση. Μετά από το πουθενά δεχθήκαμε και ένα δεύτερο. Σκοράραμε στο τέλος, αλλά ήρθε μετά η φάση του πέναλτι στην παράταση. Είναι μια ντροπιαστική ήττα, μια ντροπιαστική βραδιά. Είναι μια κακή περίοδος, μια σκοτεινή περίοδος. Δεν ξέρω τι να πω, έχουμε τους τραυματισμούς, δεν ξέρω τι να πω».

