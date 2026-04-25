Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Μάικλ Ενεράμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από κατάρρευση κατά τη διάρκεια αγώνα σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην επιθετικός της εθνικής Νιγηρίας κατέρρευσε την ώρα που αγωνιζόταν, με προσπάθειες ανάνηψης να γίνονται άμεσα στον αγωνιστικό χώρο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

ببالغ الحزن والأسى، يودّع الترجي الرياضي التونسي أحد أبنائه الأوفياء مايكل إنرامو بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إنرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل. لم يكن إنرامو مجرد لاعب مرّ في… pic.twitter.com/Qhzmi62weC — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) April 24, 2026

Ο Ενεράμο είχε γράψει τη δική του πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με σημαντικό πέρασμα από την Τουρκία, ενώ είχε ξεχωρίσει και με τη φανέλα της Εσπεράνς στην Τυνησία, αφήνοντας το στίγμα του ως ένας δυναμικός επιθετικός.

Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκίνηση, με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Νιγηρίας να κάνει λόγο για μια «συντριπτική απώλεια» και να εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Eski futbolcumuz Michael Eneramo’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kırmızı-beyazlı formamız altında verdiği mücadeleyle her zaman hatırlanacak… Merhum oyuncumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/XvFxQ3apid — Sivasspor (@Sivasspor) April 24, 2026

Ο πρώην επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού και της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά, είχε ζητήσει στο παρελθόν την καθιέρωση υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων για όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην πατρίδα του.

Ο θάνατος του Ενεράμο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους, την άμεση ιατρική ανταπόκριση στα γήπεδα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.