Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος (25/4, 20:30). Οι δύο ομάδες κατέγραψαν μία αξιοθαύμαστη πορεία και θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς, μετά από εκείνον του Super Cup.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί για 23η φορά σε έναν τελικό κυπέλλου και θα επιδιώξει να κατακτήσει για 9η φορά το τρόπαιο.

Από την άλλη, οι Κρητικοί βρίσκονται στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά και για 4η στην ιστορία τους. Σκοπός του ΟΦΗ είναι αυτή τη φορά το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό από το περσινό (έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό) και να πανηγυρίσει το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία του.

Το στάδιο που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός είναι το Πανθεσσαλικό του Βόλου. Αυτή μάλιστα θα είναι η 6η φορά που το συγκεκριμένο στάδιο θα φιλοξενήσει έναν τελικό κυπέλλου.

Η πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τον τελικό

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά από την League Phase,αφού τερμάτισε στην 8 η θέση με 7 βαθμούς με απολογισμό δύο νίκες, μία ισοπαλία και μίαήττα.

Ενδιάμεση φάση: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 2-1 (6/1)

Προημιτελικά: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 (14/1)

Ημιτελικά: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (4/2) 1 ος αγώνας

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 (11/2) 2 ος αγώνας

Η πορεία του ΟΦΗ μέχρι τον τελικό

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη League Phase του Κυπέλλου στην 6 η θέση με 9 βαθμούς και απολογισμό τριών νικών και μίας ήττας.

Ενδιάμεση φάση: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0 (7/1)

Προημιτελικά: ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1 (14/1)

Ημιτελικά: ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1 (4/2)

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1 (11/2)

Η ώρα και το κανάλι του τελικού

20:30 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ CosmoteSport1

Οι ορισμοί των διαιτητών του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς

Δηλώσεις πρωταγωνιστών:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τη δύσκολη σεζόν που πέρασε ο Δικέφαλος, για το πόσο σημαντικός είναι ο τίτλος στα 100 χρόνια της ομάδας, αλλά και για το πόσο δύσκολος αντίπαλος είναι οι Κρητικοί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ να ξαναδείξει το πρόσωπο που είχε δείξει:

«Προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι ένας ιδιαίτερος τελικός. Πρέπει να παραδεχτώ ότι για μένα κάθε παιχνίδι απαιτητικό είναι ξεχωριστό. Έτσι είμαι φτιαγμένος, να κερδίζω, αν δεν κερδίζω είμαι… νεκρός για κάποιες μέρες. Πέρασε από πάνω μας, από τις ψυχές μας, ένας… τυφώνας με πολλά άσχημα συναισθήματα. Η ιστορία της σεζόν, είναι παρόμοια με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να ξεπεράσουμε περίπλοκες δυσκολίες, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, ένα από τα πιο δύσκολα.

Στην Ευρώπη το ίδιο και στο πρωτάθλημα. Μετά είχαμε τις δύσκολες συγκυρίες με τους τραυματισμούς, κάποια από αυτά μέσα από… τρελές καταστάσεις. Από εκεί και πέρα οι απώλειες μέσα στη σεζόν, το παιχνίδι στη Λυών, στον δρόμο της Ρουμανίας, έπειτα η δολοφονία, μετά η απώλεια του Μιρτσέα, ο χαμός του αδελφού του κυρίου Σαββίδη, όλα αυτά επηρεάζουν τον οργανισμό, όμως είμαστε μπροστά σας εδώ.

Μπροστά στο τρόπαιο και πρέπει να δείξουμε την προσωπικότητα μας και τη δύναμη μας. Επιστρέφοντας στους τραυματισμούς, αυτό μας οδήγησε σε ένα μοτίβο διαφορετικό με ποδοσφαιριστές που ήρθαν τον Δεκέμβριο, αυτοί αντί να εντάσσονται, αναγκάστηκαν να γίνουν βασικοί, χωρίς την υποστήριξη των υπολοίπων τραυματιών. Σε κάθε περίπτωση ένας τελικός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, η φετινή σεζόν το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Είμαστε μία ομάδα που δεν παίζει για τον εαυτό της, αλλά για τους φιλάθλους της που ζουν για αυτή τη διαδικασία».

Για το πως είναι οι ποδοσφαιριστές ψυχολογικά:

«Δεν συμμετείχαμε σε αυτή την εκδήλωση των 100 χρόνων. Ήταν κάτι ξεχωριστό βέβαια. Ότι ζήσαμε ήταν απίστευτο και δείχνει τι πραγματικά σημαίνει ΠΑΟΚ. Αυτό εκφράζει τον ΠΑΟΚ, 100 χρόνια μάχες και αντίδραση και δυσκολίες που πάντα προσπερνούσε η ομάδα.

Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, έχουμε δείξει την εμπειρία μας από δύσκολα ματς τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματα μας και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΠΑΟΚ ακόμα και σε αυτή την κατάσταση. Να έχουμε την πλήρη αποφασιστικότητα».

Για το αν θεωρεί τον ΠΑΟΚ φαβορί, ένα σχόλιο για τον ΟΦΗ και αν θα διαφοροποιήσει τα πλάνα του:

«Όπως σημείωσαν και οι ίδιοι, ο ΟΦΗ είναι σε καλή φόρμα και με όμορφη ατμόσφαιρα. Μία ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση τον τελευταίο καιρό με τα καλά αποτελέσματα. Υπάρχει δουλειά του προπονητή αλλά και των παικτών. Μία ομάδα που αξίζει όλον τον σεβασμό και ειδικότερα από μας που τους αντιμετωπίζουμε αύριο».

Για το τι εστιάζει στον ΟΦΗ:

«Πιστεύω ότι είστε πολύ ειλικρινείς και σωστοί, αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζουν ρόλο τα λόγια. Είπαμε ήδη αρκετά. Είναι μία ομάδα δουλεμένη από τον προπονητή και προετοιμασμένη με ποιοτικούς παίκτες. Ο ΟΦΗ πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες του».

Για το αν είναι το κατάλληλο timing για τον ΠΑΟΚ:

«Η απόφαση να παιχτεί το παιχνίδι αυτό πάρθηκε τον Αύγουστο, οπότε έχουμε να παίξουμε αύριο τον τελικό όπως ορίστηκε».

O προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε τον «Δικέφαλο φαβορί, ενώ επεσήμανε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει το μομέντουμ για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Αναλυτικά τι είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου:

«Καταρχάς, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους ανθρώπους που έφυγαν. Για εμάς, αύριο είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Ένα ματς που περιμένει η Κρήτη με ανυπομονησία. Έχουμε φτάσει εδώ με καλή ψυχολογία και την πεποίθηση ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε.

Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερα Κύπελλα την τελευταία δεκαετία. Το όνειρό μας είναι τεράστιο. Θέλουμε μόνο ένα πράγμα. Να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο και, στο τέλος, να σηκώσουμε το Κύπελλο.

Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να κρατάμε την μπάλα, ώστε να μην δεχόμαστε πίεση.

Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format που παίζουμε δεν είναι ιδανικό, επειδή η 5η θέση δεν θα έχει αξία. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση και είμαστε σε καλό μομέντουμ. Η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Δεν μπορώ να προϊδεάσω τι θα γίνει αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση ως ομάδα».

Ο αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά, Αντρίγια Ζίβκοβιτς στάθηκε στις δυσκολίες της φετινής σεζόν, ενώ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, τον οποίο όπως δήλωσε έχει ξεπεράσει πλήρως, δηλώνοντας έτοιμος για τη μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Κρητικούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:

Για το πόσο ξεχωριστό παιχνίδι είναι αυτός ο τελικός για τον ίδιο ως αρχηγός πλέον της ομάδας μετά από δυο τίτλους που έχει ήδη κατακτήσει:

«Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους αυτός ο τίτλος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσουμε έναν ακόμα τίτλο. Θέλω να κάνουμε τα πάντα, ειδικά ξέροντας τι έχουμε περάσει φέτος όλοι μαζί ομάδα. Ελπίζω στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

Για την κατάσταση που βρίσκεται μετά από μια συμμετοχή ως αλλαγή με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή:

«Ήταν δύσκολη για εμένα αυτή η περίοδος. Αισθάνομαι έτοιμος για αυτό το ματς, θα δώσω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα και να πάρει αυτόν τον τίτλο. Κατάφερα να ξεπεράσω το πρόβλημα με αυτό που συνέβη και εμένα, σε αυτή την άτυχη στιγμή. Έχω αφήσει πίσω μου τον τραυματισμό και είμαι έτοιμος για αυτόν τον τελικό».

Για το αν υπερισχύει το άγχος ή η αγωνία σε τέτοιους τελικούς στην ομάδα:

«Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για εμάς, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας. Πρέπει να είμαστε focus 100% και να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, δήλωσε πως σχέση με τον περσινό τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, η ομάδα πλέον είναι πιο έτοιμη πνευματικά, αλλά και σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Aν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία:

«Είναι ένας τελικός, ξέρουμε τον αντίπαλό μας, μπορεί η σεζόν να είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, ειδικά εξωαγωνιστική, δεν υπάρχει κάποιος που να το θέλει περισσότερο ή λιγότερο, είμαστε έτοιμοι και σε καλή αγωνιστική φόρμα, οπότε θα το διεκδικήσουμε στα ίσια και ο καλύτερος να κερδίσει».

Για την δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό και αν τον προσεγγίζουν διαφορετικά:

«Πέρυσι μας είχαν κατακλείσει τα συναισθήματα, ζούσαμε ένα… όνειρο και χαθήκαμε λίγο εκεί. Σίγουρα πέρυσι όταν χάσαμε τον τελικό θέλαμε να μας δοθεί μία ευκαιρία, νομίζω ότι πλέον έχουμε συγκρατημένα συναισθήματα και είμαστε πιο έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, χωρίς να περιοριστούμε από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω πως είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με πέρσι».