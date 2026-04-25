Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με αλλαγές στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στη SUNEL Arena, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL (18:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) , καθώς εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Η τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων» προχώρησε σε αυτή την επιλογή στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρόστερ και της κατανομής χρόνου συμμετοχής, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας των υποχρεώσεων στα playoffs της Euroleague απέναντι στη Μονακό. Έτσι, οι δύο παίκτες δεν θα δώσουν το «παρών» στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να καλείται να καλύψει τα κενά τους απέναντι σε μια ανταγωνιστική ΑΕΚ.

Παρά τις απουσίες, οι Πειραιώτες στοχεύουν σε θετικό αποτέλεσμα, διατηρώντας υψηλό ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι τους.