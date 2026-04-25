Γιορτινό κλίμα επικρατεί στην παραλία του Βόλου, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ (Πανθεσσαλικό στάδιο στις 20:30). Ο στόχος και των δύο η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κατακτήσει τουλάχιστον έναν τίτλο, διότι γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας, ενώ η ομάδα της Κρήτης μετά τον περσινό χαμένο τελικό από τον Ολυμπιακό, της δίνεται ακόμα μια ευκαιρία.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό κι ενδεικτικό της γιορτινής ατμόσφαιρας είναι το γεγονός πως στην παραλία του Βόλου δεν υπάρχει καθόλου αστυνομική επιτήρηση!