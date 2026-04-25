Σε ένα χορταστικό αγώνα στα Άνω Λιόσια, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντραρίστηκαν στα «ίσα» σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν στο τέλος με 94-84.

Με αυτή τους την νίκη, οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι και αήττητοι στην κανονική διάρκεια της Basket League. Οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού με 14 πόντους έκαστος ενώ για την Ένωση, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ προσπάθησε και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 21 πόντους.

1ο Δεκάλεπτο

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και με δύο γρήγορα τρίποντα, από Φλιώνη και Χαραλαμπόπουλο, προηγήθηκε 6-0 στο 3’. Η εκκίνηση έφερε και συνέχεια, με την Ένωση να φτάνει μέχρι και το 9-0, όμως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέλαβε δράση για τον Ολυμπιακό και με συνεχόμενους πόντους έφερε το ματς σε ισορροπία (13-9 στο 6’).

Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν πλήρως, με Τζόουνς και Γουόρντ να ισοφαρίζουν 16-16 στο 8’, ενώ λίγο μετά ο Ντόρσεϊ έδωσε και προβάδισμα (16-18). Το δεκάλεπτο έκλεισε σε απόλυτη ισορροπία, με την ΑΕΚ να μειώνει στο 21-22.

2ο Δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ένταση και έψαξε τον Τζόουνς στο low post, παίρνοντας ξανά προβάδισμα (21-27). Η ΑΕΚ όμως απάντησε άμεσα με τρίποντα και πέρασε μπροστά (31-29 στο 13’), δείχνοντας ξανά ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Οι Πειραιώτες όμως βρήκαν λύσεις με Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (33-38), ενώ λίγο πριν το ημίχρονο έφτασαν μέχρι και το +10 (34-44). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά 40-46, έπειτα από buzzer τρίποντο της ΑΕΚ.

3ο Δεκάλεπτο

Η ΑΕΚ επέστρεψε δυναμικά και μείωσε γρήγορα σε 44-46, όμως ο Ολυμπιακός διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα. Ο Χαραλαμπόπουλος είχε μεγάλα σουτ και έφερε το ματς στο 58-58 στο 26’, κρατώντας την Ένωση μέσα στη διεκδίκηση.

Στο φινάλε του δεκαλέπτου, ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ έδωσαν ξανά «αέρα» στον Ολυμπιακό, που έκλεισε την περίοδο στο 64-68.

4ο Δεκάλεπτο

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στο ξεκίνημα και με Πίτερς και Φουρνιέ πήγαν τη διαφορά στο +8 (64-72). Η ΑΕΚ προσπάθησε να μείνει κοντά (72-78), όμως ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις σε κάθε στιγμή πίεσης.

Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ και Πίτερς «καθάρισαν» το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, με τους Πειραιώτες να φτάνουν τελικά σε διψήφια διαφορά και το ματς να κλείνει στο 82-92.