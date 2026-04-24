Η Μονακό θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Play-Offs της EuroLeague για το εισιτήριο που θα οδηγήσει μία εκ των δύο ομάδων στο Final Four της Αθήνας.

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν της Μπαρτσελόνα με 79-70 στο Πριγκιπάτο για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στα Play-Offs.

Γνωρίζοντας αυτό, η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague γνωστοποιήσε την ώρα του τρίτου και τέταρτου (αν χρειαστεί) αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό, που θα γίνουν στο Πριγκιπάτο.

Μέχρι πρότεινος, οι ώρες δεν είχαν γίνει γνωστές λόγω της διαφοράς ώρας μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.

Ο τρίτος αγώνας θα γίνει στις 5/5 στις 20:45, ενώ ο τέταρτος, αν χρειαστεί, θα γίνει στις 7/5, στις 20:30.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των Play-Offs της EuroLeague

Game 1

(28/4, 21:00) Ολυμπιακός – Μονακό

(28/4, 20:45) Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

(28/4, 21:45) Βαλένθια – Παναθηναϊκός

(29/4, 21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ

Game 2

(30/4, 21:00) Ολυμπιακός – Μονακό

(30/4, 20:45) Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

(30/4, 21:45) Βαλένθια – Παναθηναϊκός

(1/5, 21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ

Game 3

(5/5, 20:45) Μονακό – Ολυμπιακός

(5/5, 19:00) Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης

(6/5, 20:00) Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

(6/5, 21:15) Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 4 (αν χρειαστεί)

(7/5, 20:30) Μονακό – Ολυμπιακός

(7/5, 21:00) Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης

(8/5, 20:00) Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

(8/5, 21:15) Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι σε μία εκ των σειρών, θα διεξαχθεί μεταξύ 12 και 13 Μαΐου.