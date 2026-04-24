Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τοποθετήθηκε με μήνυμά του ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου το Σάββατο (25/04, 20:30) θα αναμετρηθούν ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μάκη Γκαγκάτση:

«Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς θεσμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, με διαχρονική βαρύτητα και ιδιαίτερη σημασία για το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ, δύο ιστορικούς συλλόγους που, μέσα από μια απαιτητική διαδρομή, κατέκτησαν επάξια το δικαίωμα συμμετοχής τους στον τελικό.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια ουσιαστική τομή για τον θεσμό, καθώς υιοθετήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού που τηρήθηκε απαρέγκλιτα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η εφαρμογή νέου αγωνιστικού format, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συνολική βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της διοργάνωσης.

Η διεξαγωγή του τελικού, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκατάσταση των συνθηκών που είναι αυτονόητες σε τελικούς αγώνες.

Η εμπιστοσύνη σε Έλληνες αξιωματούχους διαιτησίας, που καταδεικνύει την πρόοδο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της ΚΕΔ στους Έλληνες διαιτητές και βοηθούς.

Η πρόβλεψη για υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα Έλληνα ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, με επιδίωξη την ανάδειξη του εγχώριου ταλέντου.

Η ανταπόκριση που καταγράφηκε σε όλα τα στάδια του θεσμού επιβεβαιώνει ότι οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία δεν είναι άλλη από την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Είμαι πεπεισμένος ότι οι δύο φιναλίστ θα ανταποκριθούν στο υψηλό επίπεδο των απαιτήσεων του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, προσφέροντας έναν αγώνα αντάξιο της ιστορίας και του κύρους του θεσμού.

Καλή επιτυχία!».