Γνωστοποιήθηκαν όλα τα ζευγάρια των Play-Offs που θα κοντραριστούν για ένα εισιτήριο στο Final Four της Αθήνας. Η Μονακό θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού έπειτα από την επικράτησή της ενάντια στην Μπαρτσελόνα με 79-70.
Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν πλεονέκτημα έδρας, ενώ η άλλη ελληνική ομάδα της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός, θα έχει μειονέκτημα έδρας ενάντια στην Βαλένθια.
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων έχουν οριστεί μέχρι και τον τέταρτο αγώνα για όλες τις αναμετρήσεις.
EuroLeague Play-Offs: Αναλυτικά το πρόγραμμα
Game 1
(28/4, 21:00) Ολυμπιακός – Μονακό
(28/4, 20:45) Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
(28/4, 21:45) Βαλένθια – Παναθηναϊκός
(29/4, 21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ
Game 2
(30/4, 21:00) Ολυμπιακός – Μονακό
(30/4, 20:45) Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
(30/4, 21:45) Βαλένθια – Παναθηναϊκός
(1/5, 21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ
Game 3
(5/5, 20:45) Μονακό – Ολυμπιακός
(5/5, 19:00) Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης
(6/5, 20:00) Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
(6/5, 21:15) Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Game 4 (αν χρειαστεί)
(7/5, 20:30) Μονακό – Ολυμπιακός
(7/5, 21:00) Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης
(8/5, 20:00) Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
(8/5, 21:15) Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Σε περίπτωση που κάποια από τις αναμετρήσεις οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι, ο αγώνας θα διεξαχθεί είτε στις 12 ή 13 Μαΐου.