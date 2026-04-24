Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα συνεχίσει στον πάγκο του Ατρομήτου και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς η διοίκηση του συλλόγου του Περιστερίου έδωσε τα χέρια με τον 47χρονο τεχνικό για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό της στα Play-Offs 5-8 της Stoiximan Super League, οι «κυανόλευκοι» έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνολική του παρουσία και το έργο που έχει παρουσιάσει, αποφασίζοντας να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης για ακόμη μία σεζόν.

Ο Βόσνιος προπονητής είχε αναλάβει την ομάδα τον περασμένο Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Λεωνίδα Βόκολο, και μέχρι στιγμής μετρά στη Stoiximan Super League απολογισμό 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες. Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να μπει στην οκτάδα την τελευταία αγωνιστική στη Λιβαδειά, όμως εξασφάλισε την παραμονή του χωρίς ιδιαίτερο άγχος.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας, ο Κέρκεζ έστειλε και το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως στόχος είναι ο Ατρόμητος να επιστρέψει σε υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει ξανά τη θέση που είχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια.

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ

«Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα μείνω και του χρόνου στον Ατρόμητο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε κάθε μέρα μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να συνεχίσω. Ειδικά, τον κ. Γιάννη (Αγγελόπουλο) μαζί με τον κ. Σπανό που με έφεραν εδώ και ειδικά ο κ. Γιάννης έκανε τα πάντα για να μείνω εδώ και του χρόνου, εγώ και οι βοηθοί μου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο. Δεν θέλω μεγάλα λόγια μέχρι το τέλος και για του χρόνου.

Πρέπει να στήσουμε μια καλή βάση για του χρόνου ώστε να είμαστε καλύτεροι και εμείς πρέπει να φέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που ήταν επί πολλά χρόνια. Σίγουρα θέλουμε τη στήριξη από τον κόσμο, όπως μας στήριξε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο όλοι μαζί, όπως το βλέπω τώρα, πως είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε να κάνουμε καλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ένας από τους πρώτους λόγους που ήθελα να συνεχίσω εδώ είναι η συνεργασία καθημερινά με τον κ. Σπανό, με τον κ. Γιάννη και με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Έχουμε και κάποιους ανθρώπους πίσω από την ομάδα που είναι καθημερινά εδώ και μας βοηθούν.

Η κατάσταση εδώ, τα γραφεία, τα αποδυτήρια, τα σπα, που δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα, όλο το προπονητικό κέντρο. Όπως βλέπω, κ. Σπανός και κ. Γιάννης θέλουν καθημερινά να βοηθήσουν και να βελτιώσουν πράγματα ώστε να γίνουν καλύτερα. Τώρα έχουμε πολλή δουλειά, αλλά πάντα λέω το ποδόσφαιρο είναι ομαδική δουλειά και ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο όλοι μαζί».