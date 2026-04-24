United Airlines και Lufthansa βρίσκονται μεταξύ των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών που εξετάζουν αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και πιθανές ακυρώσεις πτήσεων. Ο λόγος είναι η εντυπωσιακή άνοδος στις τιμές των καυσίμων τζετ, εξέλιξη που αποδίδεται στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων έως και 20%. Παράλληλα, ο όμιλος Lufthansa γνωστοποίησε την ακύρωση 20.000 πτήσεων, επιχειρώντας να περιορίσει το αυξημένο κόστος που προκύπτει από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας έντονη πίεση στον κλάδο των αερομεταφορών. Οι εταιρείες προσπαθούν να εξισορροπήσουν την οικονομική επιβάρυνση χωρίς να πλήξουν σημαντικά τη ζήτηση των επιβατών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες προχωρούν σε αυξήσεις ναύλων και αναθεωρούν τις οικονομικές τους προβλέψεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις ενεργειακές αγορές της περιοχής από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Ανησυχία για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων

Στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων με τίτλο “AccelerateEU”, η Κομισιόν πρότεινε τη βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων τζετ μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις. Προηγουμένως, η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω πιθανών ελλείψεων καυσίμων αεροσκαφών, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο.

Ήδη, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για επικείμενες ελλείψεις καυσίμων, καθώς η βασική γραμμή εφοδιασμού τους μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διαταραχθεί. Περίπου το 75% του ευρωπαϊκού εφοδιασμού σε καύσιμα τζετ προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο κρίσιμο.

Πώς αντιδρούν οι αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Aegean Airlines (Ελλάδα) Αναμένει ότι η αναστολή των πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών των καυσίμων θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Air Canada (Καναδάς) Περικόπτει 4 από τις 38 καθημερινές πτήσεις προς τη Νέα Υόρκη (JFK) από την 1η Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Air France-KLM (Γαλλία/Ολλανδία)

Air France: Αύξηση τιμών στα εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων κατά 50 ευρώ ανά ταξίδι με επιστροφή.

KLM: Ακύρωση 160 πτήσεων στην Ευρώπη για τον επόμενο μήνα.

Air India (Ινδία) Μετατροπή του σταθερού εγχώριου επιναύλου καυσίμων σε ένα σύστημα που βασίζεται στην απόσταση.

Air New Zealand (Νέα Ζηλανδία) Μείωση πτήσεων για τον Μάιο και Ιούνιο, αύξηση ναύλων και αναστολή των προβλέψεων για τα ετήσια κέρδη.

Air Transat (Καναδάς) Μείωση χωρητικότητας κατά 6% από Μάιο έως Οκτώβριο, κυρίως σε δρομολόγια προς Ευρώπη και Καραϊβική.

AirAsia X (Μαλαισία) Περικοπή του 10% των πτήσεων του ομίλου και επιβολή επίναυλου καυσίμων περίπου 20%.

Akasa Air (Ινδία) Εισαγωγή επίναυλου καυσίμων από 199 έως 1.300 ρουπίες ($2 – $14) σε εγχώριες και διεθνείς πτήσεις.

Alaska Air (ΗΠΑ) Αύξηση τελών αποσκευών ($5 στην πρώτη, $10 στη δεύτερη) και εκτόξευση της τιμής της τρίτης αποσκευής από τα $50 στα $200.

American Airlines (ΗΠΑ) Αύξηση τελών αποσκευών κατά $10 για τις πρώτες δύο και κατά $150 για την τρίτη. Μείωση προνομίων για τους επιβάτες της οικονομικής θέσης.

Asiana Airlines (Νότια Κορέα) Περικοπή 22 πτήσεων μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

British Airways (IAG) Δεν σχεδιάζει άμεσες αυξήσεις, καθώς έχει προαγοράσει (hedging) το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της.

Cathay Pacific (Χονγκ Κονγκ) Ακύρωση του 2% των προγραμματισμένων πτήσεων και αύξηση του επίναυλου καυσίμων κατά 34%.

Cebu Air (Φιλιππίνες) Επανεξέταση της στρατηγικής τιμολόγησης και του δικτύου δρομολογίων.

China Eastern Airlines (Κίνα) Αύξηση επιναύλων καυσίμων για εγχώριες πτήσεις (60 γιουάν για πτήσεις έως 800χλμ, 120 γιουάν για μεγαλύτερες).

Delta Air Lines (ΗΠΑ) Μείωση χωρητικότητας κατά 3,5% και αύξηση τελών αποσκευών. Ο CEO δήλωσε ότι η εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες προβλέψεις για το έτος λόγω αβεβαιότητας.

EasyJet (Βρετανία) Προειδοποίηση για μεγαλύτερες ζημιές (έως £560 εκατ.) και αναμενόμενες αυξήσεις τιμών προς το τέλος του καλοκαιριού.

Frontier Airlines (ΗΠΑ) Επανεξέταση των οικονομικών προβλέψεων για το έτος.

Greater Bay Airlines (Χονγκ Κονγκ) Διπλασιασμός του επίναυλου καυσίμων στις πτήσεις προς Φιλιππίνες.

Hong Kong Airlines (Χονγκ Κονγκ) Αύξηση επιναύλων καυσίμων έως και 35%.

IndiGo (Ινδία) Εισαγωγή χρεώσεων καυσίμων σε εγχώριες και διεθνείς πτήσεις (π.χ. 2.300 ρουπίες για Ευρώπη).

JetBlue Airways (ΗΠΑ) Αύξηση τελών για προαιρετικές υπηρεσίες (αποσκευές). Η CEO διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία δεν εξετάζει το ενδεχόμενο χρεοκοπίας.

Korean Air (Νότια Κορέα) Είσοδος σε «κατάσταση έκτακτης διαχείρισης» από τον Απρίλιο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους.

Lufthansa (Γερμανία) Ακύρωση 20.000 πτήσεων τους επόμενους έξι μήνες για εξοικονόμηση 40.000 τόνων καυσίμων. Κατάργηση δρομολογίων από τη Φρανκφούρτη προς Πολωνία και Νορβηγία.

Norse Atlantic (Νορβηγία) Ακύρωση του δρομολογίου Λονδίνο (Gatwick) – Λος Άντζελες.

Pakistan International Airlines (Πακιστάν) Αύξηση ναύλων έως $20 (εσωτερικό) και $100 (διεθνή).

Qantas Airways (Αυστραλία) Αύξηση της εκτίμησης για το κόστος καυσίμων στα 3,1–3,3 δισ. δολάρια Αυστραλίας και καθυστέρηση επαναγοράς μετοχών.

SAS (Σκανδιναβία) Ακύρωση 1.000 πτήσεων τον Απρίλιο λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου.

Southwest Airlines (ΗΠΑ) Αύξηση τελών αποσκευών ($45 για την πρώτη, $55 για τη δεύτερη).

Spirit Airlines (ΗΠΑ) Αίτημα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για έκτακτη χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων για την αποφυγή ρευστοποίησης.

Spring Airlines (Κίνα) Ανακοίνωσε αυξήσεις στους επιναύλους καυσίμων εσωτερικού.

TAP (Πορτογαλία) Αυξήσεις τιμών για τον περιορισμό του αντικτύπου του κόστους καυσίμων.

Thai Airways (Ταϊλάνδη) Αύξηση ναύλων κατά 10% έως 15%.

TUI (Γερμανία/Ευρώπη) Μείωση των προβλέψεων για τα κέρδη και αναστολή των κατευθυντήριων γραμμών για τα έσοδα λόγω του πολέμου.

Turkish Airlines / SunExpress (Τουρκία) Η SunExpress επιβάλλει προσωρινό επίναυλο 10 ευρώ ανά επιβάτη. Η Turkish Airlines αποφάσισε να μη διανείμει μέρισμα για να κρατήσει μετρητά.

T’Way Air (Νότια Κορέα) Σχεδιάζει άδειες άνευ αποδοχών για το πλήρωμα καμπίνας τον Μάιο και Ιούνιο.

United Airlines (ΗΠΑ) Πιθανή αύξηση εισιτηρίων κατά 20%. Περικοπή μη κερδοφόρων πτήσεων, καθώς προετοιμάζεται για τιμές πετρελαίου άνω των $100 έως το τέλος του 2027.

Vietjet & Vietnam Airlines (Βιετνάμ) Προσαρμογή συχνότητας πτήσεων και ακυρώσεις λόγω πιθανών ελλείψεων καυσίμων.

Virgin Atlantic (Βρετανία) Προσθήκη επιναύλων καυσίμων, αλλά ο CEO προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κερδοφορία θα είναι δύσκολη.

Volotea (Ισπανία) Νέα πολιτική τιμολόγησης που συνδέει το εισιτήριο με το κόστος καυσίμων (έως και +14 ευρώ μετά την αγορά).

WestJet (Καναδάς) Μείωση χωρητικότητας για τον Ιούνιο και επιβολή επίναυλου καυσίμων $60 (CAD).

Με πληροφορίες από το independent.co.uk