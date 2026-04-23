Τιμωρία ενός μήνα με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και στους χώρους των αποδυτηρίων επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Ατρομήτου, Γιώργο Σπανό, από το πειθαρχικό όργανο της Super League.

Παράλληλα, η ομάδα του Περιστερίου καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.000 ευρώ για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, ενώ εκκρεμεί και η εξέταση της υπόθεσης από τη ΔΕΑΒ. Υπενθυμίζεται ότι και ο προπονητής της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ, είχε ήδη τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές λόγω της συμπεριφοράς του στην ίδια αναμέτρηση.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Λίγκας, επιβλήθηκαν και άλλες χρηματικές ποινές σε ομάδες της Super League. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.500 ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να καταβάλει 10.000 ευρώ.

Πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκαν επίσης σε Αστέρα AKTOR, ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Άρη, στο πλαίσιο των πειθαρχικών αποφάσεων για τα πρόσφατα παιχνίδια της διοργάνωσης.