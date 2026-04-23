Το ζήτημα του προπονητή αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, με τη διοίκηση να έχει ρίξει όλο το βάρος στην επιλογή του νέου τεχνικού. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει καθοριστικά την αγωνιστική πορεία της ομάδας, καθώς ένα ακόμη λάθος θα μπορούσε να τη φέρει ακόμα πιο πίσω, ειδικά σε μια μεταβατική περίοδο λόγω της επικείμενης μετακόμισης στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Το τελευταίο διάστημα, στον Γιάννη Αλαφούζο και τους συνεργάτες του καταφθάνουν πολλές προτάσεις, με αρκετά ονόματα να εξετάζονται. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι, ο Πάουλο Σόουζα και ο Πέδρο Μαρτίνς, αλλά και πιο δύσκολες περιπτώσεις όπως ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Έντσο Μαρέσκα.

Ο Ποστέκογλου και ο Μαρέσκα βρίσκονται ψηλά στη λίστα, ωστόσο δεν δείχνουν πρόθυμοι να αναλάβουν την ομάδα, καθώς έχουν προτάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και επιθυμούν να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, οι «πράσινοι» θέλουν να αποφύγουν μια μακρόσυρτη διαδικασία και έχουν θέσει ως στόχο να καταλήξουν σε προπονητή μέχρι το τέλος Μαΐου. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για τον σχεδιασμό των μεταγραφών – με βάση και τις εισηγήσεις του αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ – όσο και για την οργάνωση της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Άλλωστε, με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις.