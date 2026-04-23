Η Τσέλσι συνεχίζει ακάθεκτη να προσλαμβάνει και να απολύει προπονητές σαν να είναι μια κανονικότητα. Ο Λίαμ Ροσένιορ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των μπλε και μπαίνει πλέον σε ένα όχι και τόσο κλειστό κλαμπ προπονητών, που έχασαν σε γρήγορο χρονικό διάστημα τη δουλειά τους στο δυτικό Λονδίνο.

Όπως αναφέρουν Μέσα από το «Νησί», ο Ροσένιορ θα λάβει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από την Τσέλσι. Την ίδια στιγμή, τα χρήματα που έχουν δώσει οι “μπλε” σε προπονητές -προκειμένου να αποχωρήσουν- τα τελευταία 16 χρόνια, ξεπερνούν τα 165 εκατομμύρια ευρώ.

Chelsea have now spent over £100m sacking managers since 2015 🤯💰 No club has spent more money on compensation in football history than The Blues 🔵 pic.twitter.com/X6ghwYb80M — LiveScore (@livescore) April 22, 2026

Ο Ένζο Μαρέσκα έλαβε περίπου πέντε εκατομμύρια από την Τσέλσι, ενώ η αποζημίωση του Ποκετίνο ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, ο Πότερ έγινε πλουσιότερος κατά 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να φύγει από το… Λονδίνο, με τον Τούχελ να βάζει το ίδιο ποσό στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Ο Λάμπαρντ πήρε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αντόνιο Κόντε να έχει την πρωτιά, μιας και προκειμένου η Τσέλσι να τον απολύσει χρειάστηκε να δαπανήσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του Μουρίνιο, η ομάδα του Λονδίνου έδωσε 12 εκατομμύρια.

Τα ποσά που έχουν δώσει σε αποζημιώσεις οι ομάδες του «Big 6»:

Τσέλσι – 166 εκατομμύρια ευρώ

Τότεναμ – 77 εκατομμύρια ευρώ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 71,9 εκατομμύρια ευρώ

Λίβερπουλ – 58 εκατομμύρια ευρώ

Άρσεναλ – 34 εκατομμύρια ευρώ

Μάντσεστερ Σίτι – 28,1 εκατομμύρια ευρώ