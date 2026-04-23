Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ενεργειακής άμυνας, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή – και κυρίως οι επιπτώσεις στο Στενό του Ορμούζ – έχουν μετατρέψει την ενεργειακή ασφάλεια σε κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη. Το πακέτο «Accelerate EU» δεν είναι απλώς μια τεχνική παρέμβαση, αλλά μια συνολική στρατηγική διαχείρισης κρίσης, που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην άμεση ανακούφιση των πολιτών και τη μακροπρόθεσμη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο.

Η βασική φιλοσοφία του σχεδίου είναι διττή: αφενός η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, αφετέρου η επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν προτείνει ένα πλέγμα μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως ενεργειακά κουπόνια για ευάλωτες ομάδες, μειώσεις φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια και περιορισμό του ΦΠΑ σε τεχνολογίες όπως οι αντλίες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες. Παράλληλα, ενισχύονται τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τίθεται σαφής κατεύθυνση για την αποφυγή διακοπών ρεύματος σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης είναι ήδη τεράστιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβαρυνθεί με περίπου 24 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 500 εκατ. ευρώ ημερησίως, εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας. Οι εκτιμήσεις μάλιστα δείχνουν ότι ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο, οι επιπτώσεις στην αγορά φυσικού αερίου θα έχουν διάρκεια ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών. Η Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση αποθεμάτων, την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των μεταφορών και της αεροπορίας, όπου ο κίνδυνος έλλειψης καυσίμων είναι άμεσος. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται ακόμη και η ιδέα της κοινής διαχείρισης και κατανομής κηροζίνης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των αεροδρομίων και η συνέχεια των πτήσεων.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Καυσίμων, το οποίο θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τα αποθέματα. Πρόκειται για ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας, καθώς η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων έχει αποδειχθεί κρίσιμο πρόβλημα σε προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη επιχειρεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Το σχέδιο προβλέπει τη mobilization 100 δισ. ευρώ μέσω ενός νέου μηχανισμού, του «Industrial Decarbonisation Bank», με στόχο τη στήριξη ενεργοβόρων βιομηχανιών και τη μείωση των εκπομπών τους. Συμπληρωματικά, περίπου 400 εκατ. ευρώ από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ θα κατευθυνθούν σε δράσεις αποανθρακοποίησης, ενισχύοντας τη μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν είναι χωρίς πολιτικές ισορροπίες. Η Επιτροπή απέφυγε να συμπεριλάβει ένα πανευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, μεταθέτοντας την ευθύνη στα κράτη-μέλη, καθώς μια τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, εγκαταλείφθηκε η πρόταση για υποχρεωτική μία ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο και τα συνδικάτα.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αφορά τη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα περίπου 219 δισ. ευρώ από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Συνοχής, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η εξεύρεση πόρων, αλλά η αποτελεσματική διοχέτευσή τους σε έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Τέλος, το σχέδιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποδομές. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται κομβική για τη μετάβαση, ενώ προωθείται και μια νέα λογική φορολόγησης, με στόχο η ηλεκτρική ενέργεια να επιβαρύνεται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για μια δομική αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις καταναλωτικές και επενδυτικές επιλογές τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, το «Accelerate EU» αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται απλώς για μια απάντηση σε μια συγκυριακή κρίση, αλλά για μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του ενεργειακού μοντέλου της Ευρώπης σε έναν κόσμο αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και επιταχυνόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων.