Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας σε μια ιστορική «πρώτη» για τις δύο ομάδες, καθώς δεν έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες σε τελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα, η αναμέτρηση έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, αφού διεξάγεται παράλληλα με τη διαδικασία των Play-Offs του πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά.

Το μεγάλο ραντεβού έχει οριστεί για το Σάββατο (25/4, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τις δύο πλευρές να στοχεύουν αποκλειστικά στην κατάκτηση του τροπαίου.

Λίγες μέρες πριν τον μεγάλο αγώνα, η ομάδα της Κρήτης συγκίνησε με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, φέρνοντας στο προσκήνιο την αυθεντική αγάπη ενός μικρού φιλάθλου για τον σύλλογο. Σε ένα τρυφερό βίντεο, ένας πατέρας αποκαλύπτει στον γιο του, τον μικρό Γιαννάκη, ότι θα ταξιδέψουν μαζί στον Βόλο για τον τελικό, με το παιδί να ξεσπά σε δάκρυα χαράς μόλις αντικρίζει το εισιτήριο.

«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικό; Τόσο σημαντικό είναι”; Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!» αναφέρει στην ανάρτησή του ο ΟΦΗ.