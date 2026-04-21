Οι Legends της Βραζιλίας αντιμετώπισαν τους Legends του Μεξικού σε έναν φιλικό αγώνα την Κυριακή (19/04), και παρά την ήττα με σκορ 3-2, κατάφεραν να προσφέρουν αρκετές αξέχαστες στιγμές στους φιλάθλους.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα ήταν όταν ο Ροναλντίνιο βρήκε τον Αντριάνο σε ιδανική θέση, στέλνοντάς τον τετ α τετ με τον τερματοφύλακα. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ολοκλήρωσε την φάση με ένα εξαιρετικό σκαψιματάκι, δείχνοντας την ποιότητά του.

Μία συνεργασία που μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, θυμίζοντας μας την μαγεία που διαθέτουν οι δύο ποδοσφαιριστές.

