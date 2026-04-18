Σε μια ακόμα εντυπωσιακή διοργάνωση, το Sidemen Charity Match επιβεβαίωσε γιατί έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή φιλανθρωπικά αθλητικά events στον κόσμο του διαδικτύου και όχι μόνο. Σε ένα κατάμεστο Γουέμπλεϊ, με χιλιάδες θεατές στις εξέδρες και εκατομμύρια θεατές online, το show πρόσφερε θέαμα, γκολ και έντονες στιγμές από μερικούς από τους μεγαλύτερους creators παγκοσμίως.

Το παιχνίδι Sidemen – Youtube All-Stars είχε ρυθμό από το ξεκίνημα, με συνολικά 25 γκολ (10-10 κανονική διάρκεια, 1-4 στα πέναλτι) πρόσφερε συνεχή δράση και εντυπωσιακές φάσεις. Οι συμμετέχοντες, γνωστά πρόσωπα από την παγκόσμια δημιουργική σκηνή του YouTube και των social media, όπως ο KSI, ο W2S, ο Μiniminter και ο Μαξ Φος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας ένα θέαμα που συνδύαζε χιούμορ, ανταγωνισμό και καθαρή ψυχαγωγία.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι, το μεγαλύτερο κέρδος της βραδιάς ήταν ο φιλανθρωπικός σκοπός. Το event κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 6 εκατομμύρια λίρες, ποσό-ρεκόρ για τη διοργάνωση, το οποίο θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο project τα τελευταία χρόνια.

Το κατάμεστο Γουέμπλεϊ αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού, παρά τον φιλανθρωπικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της αναμέτρησης. Το κοινό αποθέωσε τους συμμετέχοντες, οι οποίοι για άλλη μια φορά κατάφεραν να συνδυάσουν θέαμα και κοινωνικό έργο σε ένα μοναδικό event.

