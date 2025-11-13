Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα ότι το «Πρίνσιπαλιτι» στο Κάρντιφ θα ανοίξει το Euro 2028 με την τελετή έναρξης, ενώ το «Γουέμπλεϊ» θα φιλοξενήσει τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό.

Η ομοσπονδία όρισε τη σέντρα του τελικού στις 19:00 το απόγευμα, υιοθετώντας την ίδια ώρα που χρησιμοποιεί και για τον τελικό του Champions League.

Με αυτή την απόφαση, η UEFA θέλει να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους φιλάθλους.

Στοχεύει σε πιο άνετες μετακινήσεις, καλύτερη οργάνωση και πιο ζωντανή ατμόσφαιρα στις πόλεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Το Euro 2028 ενώνει την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, που συνδιοργανώνουν το τουρνουά.

Οι 24 εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν σε 51 αγώνες μέσα σε έναν μήνα, από την πρεμιέρα της Παρασκευής 9 Ιουνίου έως τον τελικό της Κυριακής 9 Ιουλίου.

🚨 Euro 2028 has officially launched and the match schedule has been released. Host nations England, Wales, Scotland and Ireland will play games in front of home fans if they qualify directly, with England set play their opener at the Manchester City Stadium followed by two… pic.twitter.com/p0JCdxSary — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 12, 2025 Η UEFA ανακοίνωσε επίσης ότι οι οικοδέσποινες χώρες του Euro 2028 θα δώσουν τους αγώνες των ομίλων τους μπροστά στους δικούς τους φιλάθλους, εφόσον προκριθούν απευθείας στο τουρνουά. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα αγωνιστεί στον πρώτο της αγώνα στο «Έτιχαντ» της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι επόμενοι δύο θα διεξαχθούν στο θρυλικό στάδιο του Λονδίνου. Η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία θα παίξουν αντίστοιχα σε Δουβλίνο, Γλασκώβη και Κάρντιφ.

UEFA #EURO2028 was officially launched today with celebration events and activations held across the UK and Ireland 🙌 Οι τρεις ώρες έναρξης που επιλέχθηκαν για το τουρνουά θα είναι: 16:00., 19:00 και 22:00, με τις πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε αγωνιστική να ανακοινώνονται μετά την κλήρωση του τουρνουά, το 2027. Preparations gather pace to deliver the largest sporting event ever jointly staged by the co-host nations with more than three million match tickets available… pic.twitter.com/AwVgFcUMmb — The FA (@FA) November 12, 2025

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, δήλωσε:

«Το ποδόσφαιρο είναι η παγκόσμια γλώσσα. Εκφράζει το πάθος, την ικανότητα, το θάρρος, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό καλύτερα από κάθε άλλη, και μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι οι διαφορές μας είναι ακριβώς αυτό που κάνει το άθλημά μας τόσο όμορφο. Στο Euro 2028, όλοι θα μιλάμε ποδόσφαιρο, δυνατά, καθαρά και ενωμένοι».