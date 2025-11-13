Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα ότι το «Πρίνσιπαλιτι» στο Κάρντιφ θα ανοίξει το Euro 2028 με την τελετή έναρξης, ενώ το «Γουέμπλεϊ» θα φιλοξενήσει τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό.

Η ομοσπονδία όρισε τη σέντρα του τελικού στις 19:00 το απόγευμα, υιοθετώντας την ίδια ώρα που χρησιμοποιεί και για τον τελικό του Champions League.

Με αυτή την απόφαση, η UEFA θέλει να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους φιλάθλους.

Στοχεύει σε πιο άνετες μετακινήσεις, καλύτερη οργάνωση και πιο ζωντανή ατμόσφαιρα στις πόλεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Το Euro 2028 ενώνει την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, που συνδιοργανώνουν το τουρνουά.

Οι 24 εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν σε 51 αγώνες μέσα σε έναν μήνα, από την πρεμιέρα της Παρασκευής 9 Ιουνίου έως τον τελικό της Κυριακής 9 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, δήλωσε:

«Το ποδόσφαιρο είναι η παγκόσμια γλώσσα. Εκφράζει το πάθος, την ικανότητα, το θάρρος, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό καλύτερα από κάθε άλλη, και μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι οι διαφορές μας είναι ακριβώς αυτό που κάνει το άθλημά μας τόσο όμορφο. Στο Euro 2028, όλοι θα μιλάμε ποδόσφαιρο, δυνατά, καθαρά και ενωμένοι».

