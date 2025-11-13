Η ομάδα του Βέλικο Παούνοβιτς βρίσκεται πίσω από την Αλβανία στη μάχη της δεύτερης θέσης και χρειάζεται ένα αποτέλεσμα-υπέρβαση για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι του ονείρου.

Σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, ένα από τα μεγάλα «όπλα» της θα είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ επιστρέφει σε ρόλο γνώριμο και οικείο, έναν ρόλο που έχει αποδειχθεί καθοριστικός για την καριέρα του τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Με τη φανέλα της εθνικής, ο Ζίβκοβιτς θα αγωνιστεί —επιτέλους— στη φυσική του θέση, ως δεξιός εξτρέμ, μετά από καιρό που χρησιμοποιήθηκε σε πιο περιορισμένα καθήκοντα.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Η αποχώρηση του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Παούνοβιτς σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη Σερβία. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, που γνωρίζει άριστα τον «Ζίλε» από τη χρυσή πορεία στο Μουντιάλ U20 του 2015, έχει ξεκάθαρη άποψη για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί. Και αυτό σημαίνει περισσότερο δημιουργικό ρόλο, πιο μπροστά, πιο κοντά στην περιοχή, με ελευθερία να κάνει το παιχνίδι που ξέρει καλύτερα: να συγκλίνει, να εκτελεί, να δημιουργεί ρήγματα.

Στο Γουέμπλεϊ, ο Παούνοβιτς σκοπεύει να παρατάξει τη Σερβία είτε με 4-2-3-1 είτε με 4-3-3 — σε κάθε περίπτωση, σύστημα με τετράδα στην άμυνα, που αλλάζει εντελώς τη φυσιογνωμία της ομάδας. Για τον Ζίβκοβιτς αυτό μεταφράζεται σε επιστροφή στον ρόλο που έχει τελειοποιήσει στον ΠΑΟΚ υπό τον Ραζβάν Λουτσέσκου: με επιθετική ενέργεια, ένταση στο πρέσινγκ και αποφασιστικότητα στο ένας εναντίον ενός.

Οι πληροφορίες από το αγγλικό «στρατόπεδο» μιλούν για μια δύσκολη βραδιά για τον Σέρβο εξτρέμ, καθώς στην πλευρά του θα βρει απέναντί του δύο μεγάλα ονόματα: τον Ράιλι της Μάντσεστερ Σίτι (ως αριστερό μπακ) και μπροστά του τον Μάρκους Ράσφορντ, που πλέον ανήκει στη Μπαρτσελόνα. Ένα τεράστιο τεστ, αλλά και μια ευκαιρία να δείξει —όπως κάνει συχνά και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ— ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Σερβία ποντάρει πολλά στον Ζίβκοβιτς. Τον θεωρεί σημείο αναφοράς για τη νέα σελίδα της ομάδας, έναν παίκτη με προσωπικότητα, ωριμότητα και επιρροή στο παιχνίδι. Και ο ίδιος, όπως δείχνουν τα λόγια και οι κινήσεις του Παούνοβιτς, έχει ξανά τον χώρο και τον ρόλο που του αξίζει — έναν ρόλο… ΠΑΟΚ, μέσα στο Γουέμπλεϊ.