Αυτή η μέρα προσφέρει μία πληθώρα σημαντικών αθλητικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις.  Η Stoiximan Super League περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις για τα play-out και play-offs για τις θέσεις 5-8. Επιπλέον, σημαντικά παιχνίδια θα διεξαχθούν στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/4)

14:30 – Novasports Premier League – Μπρέντφορντ – Φούλαμ

14:30 – COSMOTE Sport 7 – ATP 500 2026 (Βαρκελώνη, 1ος Ημιτελικός)

14:30 – COSMOTE Sport 6 – ATP 500 2026 (Μόναχο, 1ος Ημιτελικός)

14:30 – COSMOTE Sport 2 – Πόρτσμουθ – Λέστερ

14:30 – Mega News – ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα

15:30 – COSMOTE Sport 1 – Κηφισιά – Αστέρας Aktor

16:00 – ΕΡΤ Sports 2 – Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson

16:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Μαρούσι – Κολοσσός

16:00 – COSMOTE Sport 3 – Ουντινέζε – Πάρμα

16:00 – Novasports Extra 3 – Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο

16:30 – Novasports Extra 2 – Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ

16:30 – NOVASPORTS 5 – Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ

16:30 – NOVASPORTS 3 – Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ

16:30 – COSMOTE Sport 6 – ATP 500 2026 (Μόναχο, 2ος Ημιτελικός)

17:00 – NOVASPORTS 4 – Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

17:00 – Novasports Premier League – Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ

17:00 – Novasports Start – Λιντς – Γουλβς

17:00 – COSMOTE Sport 4 – Χαλ – Μπέρμιγχαμ

17:00 – COSMOTE Sport 5 – Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας

18:00 – ΕΡΤ Sports – Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας

18:15 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Ηρακλής – ΠΑΟΚ

18:30 – Novasports Extra 1 – WTA 250 2026 (Ρουέν, Ημιτελικός)

19:00 – NOVASPORTS 2 – Άρης – Βόλος ΝΠΣ

19:00 – COSMOTE Sport 3 – Νάπολι – Λάτσιο

19:00 – COSMOTE Sport 4 – Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια

19:30 – Novasports Prime – Τότεναμ – Μπράιτον

19:30 – NOVASPORTS 3 – Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία

20:00 – COSMOTE Sport 1 – Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

20:30 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

21:30 – Novasports Start – Ανόβερο – Πάντερμπορν

21:45 – COSMOTE Sport 3 – Ρόμα – Αταλάντα

22:00 – Novasports Premier League – Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 – Action 24 – Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

22:30 – COSMOTE Sport 1 – Ζιλ Βισέντε – Βιτόρια Γκιμαράες

