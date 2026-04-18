Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον και δυνατή ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή νότα στο παιχνίδι δίνουν περίπου 100 φίλαθλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίοι βρίσκονται στις εξέδρες και παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται πως η ισπανική ομάδα είχε βρεθεί πρόσφατα αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Conference League, γεγονός που φαίνεται να έχει φέρει πιο κοντά τους οπαδούς των δύο συλλόγων, οι οποίοι συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να παρακολουθούν αγώνες σε διαφορετικές χώρες.