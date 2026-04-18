Σε δηλώσεις που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αποκάλυψε ότι στην περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος για το Πάσχα, υπήρξε συζήτηση μεταξύ του προέδρου, των διευθυντών της ποδοσφαιρικής ομάδας και του τεχνικού τιμ για την επόμενη ημέρα στο «Τριφύλλι».

Παράλληλα ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στο έξτρα κίνητο που υπάρχει στο στρατόπεδο των «Πράσινων» για τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Όταν αναλύσαμε τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είδαμε κάτι που ξέραμε. Πως έχει ταχύτητα, διαθέτει ικανότητα, μπορεί να παίξει άμεσα και είναι πολύ ανταγωνιστικός στις δεύτερες μπάλες. Είναι μια ομάδα που βρέθηκε στο Champions League, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Αν όμως σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλους, δεν συγκεντρώνεσαι στα δικά σου πράγματα, στο παιχνίδι σου. Σε τομείς που λειτουργούμε καλά και σ’ αυτούς που μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είχαμε γιορτές αλλά ο πρόεδρος, οι διευθυντές, το τεχνικό επιτελείο, όλοι δουλεύαμε προσπαθώντας να προετοιμάσουμε το μέλλον. Την ίδια ώρα βέβαια προσπαθούμε να προετοιμάσουμε και το παρόν, το επόμενο παιχνίδι.

Περιμένουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, αλλά θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά που υπήρχε πριν. Νομίζω πως ήδη το έχουμε κάνει αυτό και προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους κερδίσαμε, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα είμαστε πιο κοντά και θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο».