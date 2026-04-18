Ο Σαντίνο Αντίνο μίλησε για το ντέρμπι «αιωνίων» και τη θέληση των «πράσινων» για νίκη απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο, ενώ έκανε και αναφορά στο γεγονός ότι θα είναι το τελευταίο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στην ιστορική Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντίνο:

Τις προηγούμενες ημέρες δουλέψατε αρκετά συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Θεωρείς ότι αυτή η περίοδος θα σας βοηθήσει να παρουσιαστείτε καλύτεροι στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

«Βεβαίως, θεωρώ πως ήταν δυο καλές εβδομάδες όπου προετοιμαζόμασταν με σκληρή δουλειά. Αυτό που θέλουμε την Κυριακή είναι η νίκη για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κι άλλους βαθμούς».

Γνωρίζεις πως το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είναι το ελληνικό «clasico», κάτι σαν το Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ στη χώρα σου, την Αργεντινή. Το έχεις ζήσει στην έδρα του αντιπάλου, πόσο ανυπομονείς όμως να παίξεις ένα τέτοιο ματς μπροστά στους δικούς σας οπαδούς;

«Η αλήθεια είναι πως την περιμένω αυτή τη στιγμή. Όπως είπα κι πριν, πρέπει να δείξουμε και να είμαστε έτοιμοι μετά την σκληρή δουλειά που κάναμε και ελπίζω να πάρουμε τη νίκη, ώστε στο τέλος να είμαστε όλοι χαρούμενοι».

Στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό νικήσατε παίζοντας με συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρείς πως θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια αντίστοιχη εμφάνιση και στο προσεχές ντέρμπι ή πρέπει ν’ αλλάξετε πράγματα στο παιχνίδι σας, βλέποντας πως ο αντίπαλος δεν βρίσκεται και σε τόσο καλή κατάσταση;

«Όχι, γιατί από τότε μέχρι και τώρα έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε. Είναι η δουλειά που έχουμε κάνει και το δείξαμε σε αγώνες. Αυτό που θέλω να πω είναι πως θα βγούμε στον αγωνιστικό χώρο για να νικήσουμε, για να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας γιατί παίζουμε εντός έδρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα είναι το τελευταίο ντέρμπι στο παλιό μας γήπεδο, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας».

Δεδομένα η ομάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει το Πρωτάθλημα, ωστόσο υπάρχουν αρκετά κίνητρα γι’ αυτό το ντέρμπι και για τα επόμενα. Ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά και τι είναι αυτό που σας ωθεί προκειμένου να ολοκληρώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη σεζόν;

«Θεωρώ πως κερδίζοντας όλους τους αντιπάλους και αποκομίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, θα μπορέσουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στον βαθμολογικό πίνακα».