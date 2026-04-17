Ο Μαρκός Μαρτσεσίν τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Εκουαδόρ για το Copa Libertadores και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, με την αποκατάσταση να θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω και της ηλικίας του (38 ετών).

Το περιστατικό σημειώθηκε πολύ νωρίς στο παιχνίδι, σε μια φαινομενικά ακίνδυνη φάση, όταν ο έμπειρος τερματοφύλακας κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο αντιλαμβανόμενος αμέσως τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Οι αντιδράσεις του ήταν έντονες και συγκινητικές.

Οι συμπαίκτες του έσπευσαν αμέσως κοντά του για να τον στηρίξουν, ενώ εκείνος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη μεταφορά του με το φορείο εκτός γηπέδου.