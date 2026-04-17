Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup για δεύτερη σερί χρονιά, μετά την επικράτησή του επί της Μούρθια, προκάλεσε έντονα σχόλια στην Ισπανία, με την κόντρα να φουντώνει μετά το παιχνίδι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ταξίδεψε στην Ισπανία με αποφασιστικότητα, διατηρώντας την υπέρ της διαφορά από το πρώτο ματς και εξασφαλίζοντας τη μεγάλη πρόκριση.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα άρχισε να «ανάβει» όταν ο προπονητής της Μούρθια, Σίτο Αλόνσο, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του Μπριν Ταϊρί, χρησιμοποιώντας σκληρά λόγια για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Παρά την ένταση και τις καταγγελίες του Αλόνσο, ο Ταϊρί έκανε το καθήκον του, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου.

Αν και οι δηλώσεις του Αλόνσο έγιναν θέμα συζήτησης στην Ισπανία, μερικοί Ισπανοί φίλαθλοι το πήγαν… σε άλλο επίπεδο, δημιουργώντας ένα καρτούν που σατιρίζει τον κόουτς της Μούρθια. Στο καρτούν, πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Μπριν Ταϊρί, που με ευφάνταστο τρόπο «περιπαίζει» τις δηλώσεις του Αλόνσο, προκαλώντας γέλιο και αντιδράσεις.