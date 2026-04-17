Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στο Μεταξουργείο, όταν άγνωστος άνδρας τραυμάτισε έναν 40χρονο στο πόδι για να του αρπάξει την τσάντα.

Στο Αττικό Νοσοκομείο με πολύ σοβαρό τραύμα στο μηρό νοσηλεύεται ένας 40χρονος Αλγερινός, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας ληστείας στην πλατεία Βάθη στο Μεταξουργείο.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, άγνωστος πλησίασε το θύμα την ώρα που περπατούσε στην οδό Μάρνης. Εκεί προσπάθησε να του κλέψει το τσαντάκι που είχε στον ώμο.

Ο 40χρονος αντιστάθηκε και τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι, τον κάρφωσε στο μηρό και εξαφανίστηκε. Στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφονται τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα. Όπως φαίνεται, το βάδισμα του 40χρονου είναι αργό.

Τα αίματα είχαν καλύψει το δεξί του πόδι. Συνέχισε να περπατάει, ώσπου λίγο αργότερα, στην οδό Βίκτωρος Ουγκό δεν άντεξε και έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα με τους κατοίκους της περιοχής να καλούν το ασθενοφόρο.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή του.