Ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωση του Αντί Πελμάρ, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed, o 26χρονος διεθνής Μαδαγασκάριος στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται στην πολωνική Γιαγκελόνια με τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Κλερμόν, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο των Πράσινων, όσο και συλλόγων από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η πολωνική ομάδα διατηρεί οψιόν αγοράς για τον ποδοσφαιριστή, η οποία ωστόσο δεν είναι δεσμευτική, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του το καλοκαίρι.

Πέρα από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον για τον Πελμάρ φέρονται να έχουν εκδηλώσει η Μπρεστ και η Βόλφσμπουργκ, ενώ τον Αφρικανό κεντρικό αμυντικό έχει στη λίστα της και η Λεζ Πόζναν.

Ο Πελμάρ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Νις, τη Βασιλεία, τη Λέτσε και τη Λας Πάλμας, ενώ εφέτος μετράει 22 συμμετοχές με την Γιαγκελόνια σε όλες τις διοργανώσεις.