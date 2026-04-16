Ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωση του Αντί Πελμάρ, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed, o 26χρονος διεθνής Μαδαγασκάριος στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται στην πολωνική Γιαγκελόνια με τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Κλερμόν, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο των Πράσινων, όσο και συλλόγων από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η πολωνική ομάδα διατηρεί οψιόν αγοράς για τον ποδοσφαιριστή, η οποία ωστόσο δεν είναι δεσμευτική, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του το καλοκαίρι.

Πέρα από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον για τον Πελμάρ φέρονται να έχουν εκδηλώσει η Μπρεστ και η Βόλφσμπουργκ, ενώ τον Αφρικανό κεντρικό αμυντικό έχει στη λίστα της και η Λεζ Πόζναν.

Ο Πελμάρ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Νις, τη Βασιλεία, τη Λέτσε και τη Λας Πάλμας, ενώ εφέτος μετράει 22 συμμετοχές με την Γιαγκελόνια σε όλες τις διοργανώσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα