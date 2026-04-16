Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα παραμένει ανοιχτό, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει στη Ρόμα ή αν θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ως δανεικός στους «τζαλορόσι», χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία για την παραμονή του στην ιταλική ομάδα.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες επιστροφής του στην Αγγλία.

Ο Τσιμίκας άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του στο instagram, επιλέγοντας εικόνα με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ενώ προηγουμένως χρησιμοποιούσε φωτογραφία από την παρουσία του στη Ρόμα.

Η αλλαγή αυτή σχολιάστηκε έντονα από φίλους των δύο ομάδων, με αρκετούς να τη συνδέουν με πιθανή επιστροφή του στο «Άνφιλντ».

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το καλοκαίρι του 2027. Με τους «Reds» μετρά 115 συμμετοχές και 18 ασίστ, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων μία Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο League Cup.