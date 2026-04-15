Ο Λιονέλ Μέσι, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, συνεχίζει να ξεχωρίζει εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά αυτή τη φορά χρειάζεται… φόρτιση.

Ο Αργεντίνος μάγος πρωταγωνιστεί σε μία ευφάνταστη διαφήμιση της Duracell, προωθώντας την ομώνυμη μάρκα μπαταριών. Στο βίντεο, ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι φαίνεται να… απενεργοποιείται τη στιγμή που ξεπερνάει τους αντιπάλους του.

Ο ιατρός της Duracell διακρίνει την έλλειψη ενέργειας του σούπερ σταρ και σπεύδει να του αλλάξει τις μπαταρίες στο πόδι. Αποτέλεσμα; Ο Μέσι ενεργοποιείται και προσπερνάει όλους τους αντιπάλους στο πέρασμά του, πριν πετύχει γκολ.

Η πανέξυπνη ιδέα του τμήματος μάρκετινγκ της εταιρείας, να παρομοιάσει τη μαεστρία του Αργεντίνου με ρομπότ, είναι ελεύθερη προς θέαση.

