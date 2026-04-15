Οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου δημιούργησαν «καυτό» σκηνικό τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/4), συγκεντρώνοντας έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη ρεβάνς στο Μόναχο για τα προημιτελικά του Champions League, οι φίλοι των Βαυαρών επιχείρησαν να επηρεάσουν τους «μερένχες», ρίχνοντας πυροτεχνήματα μέσα στη νύχτα, με στόχο να διαταράξουν την ξεκούραση των παικτών.

Η Μπάγερν έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη (2-1) και θέλει να το υπερασπιστεί μπροστά στο κοινό της, διεκδικώντας την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν.

15.04.2026, Bαyern München🇩🇪 – Reαl Mαdrid🇪🇸, Bayern ultras fireworks outside Madrid hotel at 1.30am, click here for more: https://t.co/FthG7CrwGN All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/leQYmjPI2E — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 15, 2026

Το περιστατικό έρχεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε ένα ήδη «ηλεκτρισμένο» ζευγάρι, με φόντο ένα από τα πιο βαριά εισιτήρια της διοργάνωσης.