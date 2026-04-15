Για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, καθώς και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού, βάσει των οποίων αγρότες εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορείται ένας 71χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για άλλες υποθέσεις, φέρεται να ήταν διαχειριστής δύο εταιρειών με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως προέκυψε, οι εταιρείες αυτές δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα, δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι ο 71χρονος εξέδιδε μέσω των εταιρειών εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς. Τα έγγραφα αυτά διατίθεντο σε αγρότες, ώστε να τα επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε, ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025 η πρώτη εταιρεία του κατηγορουμένου εξέδωσε εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους. Η δεύτερη εταιρεία, από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, εξέδωσε αντίστοιχα τιμολόγια αξίας 185.360,02 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί επισύναψαν τα εικονικά τιμολόγια και τις πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς στις αιτήσεις τους, επιδιώκοντας να λάβουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις. Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε 227.539,20 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος παραστατικών των εταιρειών, τρεις σφραγίδες, ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο, σκληρός δίσκος, εκτυπωτής και αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, που έφεραν αναφορά σε επανέλεγχο τον Αύγουστο του 2023.

Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.