Σπάνιο φαινόμενο στο ποδόσφαιρο συνεχίζει να αποτελεί ο Άντονι Ιαναρίλι, ο οποίος αν και τερματοφύλακας έχει καταφέρει να βρει δίχτυα δύο φορές στην καριέρα του με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο.

Στον πρόσφατο αγώνα της Αβελίνο απέναντι στην Καταντζάρο, ο 35χρονος πορτιέρε προωθήθηκε στην αντίπαλη περιοχή στις καθυστερήσεις και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται για πρώτη φορά. Πριν από 11 χρόνια, όταν αγωνιζόταν στη Γκούμπιο, είχε επαναλάβει ακριβώς το ίδιο σκηνικό, σκοράροντας επίσης με κεφαλιά σε φάση «last minute» για το τελικό 1-1 απέναντι στη Γκροσέτο.

🇮🇹🧤 Over the weekend in the 2nd division of Italian football, 35-year-old Avellino goalkeeper Antony Iannarilli SCORED in the 95th minute to equalise against Catanzaro! What a moment for him. 🤩 (@DstnCalcio) pic.twitter.com/KA0SS4WCG4 — EuroFoot (@eurofootcom) April 14, 2026

Δύο σχεδόν πανομοιότυπα γκολ, με διαφορά πάνω από μια δεκαετία, που τον εντάσσουν σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ τερματοφυλάκων με ένστικτο σκόρερ.