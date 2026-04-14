Κομήτης από τα άκρα του Ηλιακού Συστήματος φωτίζει τον πρωινό ουρανό τον Απρίλιο, ορατός στο Βόρειο Ημισφαίριο πριν εξαφανιστεί. Ο κομήτης C/2025 R3 (Pan-STARRS), προερχόμενος από το νέφος Όορτ και με τροχιά που ολοκληρώνεται περίπου κάθε 170.000 χρόνια, έγινε ορατός με γυμνό μάτι στις 11 Απριλίου, με εκτιμώμενο μέγεθος 5,1, σύμφωνα με παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί στη σχετική σελίδα της Wikipedia. Ανακαλύφθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 από το τηλεσκόπιο έρευνας Pan-STARRS στο Haleakalā της Χαβάης και συνεχίζει να φωτίζεται σταθερά καθώς πλησιάζει το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος.

Αυτή την περίοδο, ο κομήτης κινείται μέσα στον αστερισμό του Πήγασου και είναι ορατός χαμηλά στον ανατολικό ουρανό περίπου 90 λεπτά πριν την ανατολή του Ήλιου. Τα κιάλια προσφέρουν προς το παρόν την καλύτερη θέα, αν και οι προβλέψεις δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει μέγεθος +3 ή και φωτεινότερο, καθώς πλησιάζει το περιήλιο στις 19 Απριλίου, όταν θα περάσει σε απόσταση περίπου 0,5 αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο. Κάποια αισιόδοξα μοντέλα εκτιμούν ότι η λαμπρότητα μπορεί να αγγίξει ακόμη και το -0,5.

«Αν θέλετε να δείτε τον κομήτη, η καλύτερη ευκαιρία σας είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς αυξάνει τη φωτεινότητά του, αλλά παραμένει ορατός σε σχετικά σκοτεινό ουρανό», δήλωσε στο Space.com ο Nick James, επικεφαλής του τμήματος κομητών της Βρετανικής Αστρονομικής Ένωσης. «Θα χρειαστεί να ξυπνήσετε νωρίς, δύο ώρες πριν την ανατολή, και να έχετε καθαρό, χαμηλό ανατολικό ορίζοντα».

Σημαντικές ημερομηνίες και τι ακολουθεί

Ορισμένα πρωινά ξεχωρίζουν για τους παρατηρητές. Στις 14 Απριλίου, μια λεπτή φθίνουσα σελήνη θα φαίνεται κοντά στον κομήτη, μαζί με τον Ερμή. Από τις 17 έως τις 19 Απριλίου, γύρω από τη νέα σελήνη, ο ουρανός θα είναι πιο σκοτεινός, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες, καθώς ο κομήτης φτάνει στη μέγιστη φωτεινότητά του.

Μετά το περιήλιο, ο κομήτης θα κινηθεί προς το φως του Ήλιου, καθιστώντας την παρατήρησή του ολοένα δυσκολότερη από τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Θα πλησιάσει περισσότερο τη Γη στις 26 Απριλίου, σε απόσταση περίπου 0,49 αστρονομικών μονάδων, όμως τότε θα βρίσκεται μόλις λίγες μοίρες από τον Ήλιο. Οι παρατηρητές του Νοτίου Ημισφαιρίου θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν στα τέλη Απριλίου και τον Μάιο, καθώς θα επανεμφανιστεί ως απογευματινό ουράνιο σώμα.

Τέλος, οι αστρονόμοι επισημαίνουν ότι ο C/2025 R3 ακολουθεί υπερβολική τροχιά και πιθανότατα θα εκτιναχθεί εκτός του Ηλιακού Συστήματος μετά από αυτή τη διέλευση γεγονός που σημαίνει πως δεν πρόκειται απλώς για ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 170.000 χρόνια, αλλά ίσως για την τελευταία φορά που θα είναι ορατός από τη Γη.