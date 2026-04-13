Ένα αδιανόητο γκολ σημειώθηκε σε αγώνα του Μαρόκο. Οι Μάγκρεμπ Φεζ με την Ουιντάντ διασταύρωναν τα «ξίφη» τους για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Μαρόκο.

Το παιχνίδι βρισκόταν κολλημένο στο 0-0, μέχρι το 80ο λεπτό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ήρθε η έμεπνευση του αμυντικού της Μάγκρεμπ Φεζ, Ελ Τζαμπάλι, να δοκιμάσει μία ραμπόνα εκτός περιοχής.

Η προσπάθεια του κατέληξε στα δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο και άφησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, να αναρωτιέται πως το κατάφερε. Μάλιστα, ο Ελ Τζαμπάλι δεν «χάρισε» μόνο τη νίκη στην ομάδα του, αλλά και την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

Απολαύστε το γκολ… ποίημα

Ένα γκολ πραγματική απόλαυση, που του δίνει έξτρα βαρύτητα, όταν πρόκειται για αμυντικό.