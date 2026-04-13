Μπορεί να φαίνεται ότι οι σύγχρονες γλώσσες διαθέτουν λέξεις δύσκολες στην προφορά ή στη γραφή, όμως ο Αριστοφάνης κατάφερε να τις ξεπεράσει όλες πριν από χιλιάδες χρόνια.

Στην κωμωδία του «Εκκλησιάζουσες», ο αρχαίος δραματουργός δημιούργησε μια εντυπωσιακή λέξη-μαμούθ, αποτελούμενη από 172 γράμματα, 27 συνθετικά και 78 συλλαβές. Δεν πρόκειται για τυχαίο γλωσσικό πείραμα· ο Αριστοφάνης ήθελε να περιγράψει μια υπερβολική γαστρονομική δημιουργία, με τη γνωστή του σατιρική διάθεση.

Η μοναδική αυτή λέξη καταγράφηκε το 1990 στο Βιβλίο Γκίνες ως η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε λογοτεχνικό έργο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ευρηματικότητα και το χιούμορ του μεγάλου κωμωδιογράφου.

Ακολουθεί η λέξη:

Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματο –

σιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα –

λεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

Τι σημαίνει αυτή η λέξη;

Η λέξη δεν είναι απλά ένα συνονθύλευμα γραμμάτων—είναι μια συνταγή, και μάλιστα μία από τις πιο αλλόκοτες που έχουν περιγραφεί ποτέ στη λογοτεχνία.

Σε πιο κατανοητή μορφή, θα μπορούσε να μεταφραστεί περίπου ως εξής:

«Ένα πιάτο με φέτες ψαριών, καρχαρία και κομμάτια από κεφάλι σκυλόψαρου, που δημιουργούν μια μίξη με έντονη, πικάντικη γεύση. Προσθέτουμε κάβουρα με μέλι, τσίχλα και κοτσύφι από πάνω, αγριοπερίστερο, ένα κανονικό περιστέρι, λίγο ψητό κοτόπουλο, ένα λαγό κρασάτο και τραγανές φτερούγες για βουτήγματα».

Ακούστε μια προσπάθεια να διαβαστεί η τεράστια λέξη: