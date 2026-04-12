Τις ευχές τους για την Ανάσταση και το Πάσχα έστειλαν η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία.

Από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε η Ανάσταση να φέρει υγεία, ευημερία και πρόοδο σε όλους του Έλληνες.

«Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου. Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πολιτική αλλαγή και ένα καλύτερο μέλλον ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών. Χρειάζεται επανεκκίνηση. Όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές», είπε.

«Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η Ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα.Το φως της Ανάστασης μας δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε. Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα», ανέφερε ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Φίλες και φίλοι, ο Χριστός θα αναστηθεί σίγουρα για ακόμη μια φορά. Ας αναστήσουμε μαζί από κοινού. Ποιον; Τον Έλληνα, την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, το Γένος και το Έθνος μας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους», είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης στην Ξάνθη και αντάλλαξε ευχές με στελέχη και οπλίτες.

«Σας ευχαριστώ θερμότατα γι’ αυτό που κάνετε, εκ μέρους και της Κυβέρνησης, αλλά νομίζω και του ελληνικού λαού. Κυρίως, θα ήθελα να σας εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους, για Καλή Ανάσταση!»

Η ανάσταση του θεανθρώπου να φέρει ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν το μήνυμα που έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

«Το Χριστός Ανέστη είναι άρνηση και καταδίκη της βίας και του πολέμου και πρόσκλησις εις βίον ειρηνικόν. Ο πόλεμος παράγει οδυρμόν και θάνατον, η Ανάστασις νικά τον θάνατον και χαρίζει αθανασία», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθλολομαίος.

«Σας εύχομαι πατρικά, η χάρις της Ανάστασης του Κυρίου, να στηρίζει τις καρδιές σας , και να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο και στην ύπαρξη του καθενός», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.