Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επικοινωνία για το ζήτημα αυτό.

«Επανέλαβα την υποστήριξή μου για την εκεχειρία, η οποία θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή και να επεκταθεί χωρίς καθυστέρηση στον Λίβανο. Συζητήσαμε την ανάγκη για την πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ, συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε στενή επικοινωνία, ώστε να συνεισφέρουμε σε μία αποκλιμάκωση, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Τι είπαν με Ερντογάν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αρχικά συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο και σε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, δώσαμε έμφαση στη σημασία επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής λύσης», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.