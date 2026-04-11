Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε το ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς και των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας για το Μεγάλο Σάββατο και τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι τελευταίοι συρμοί του μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Τελευταία δρομολόγια Μετρό, Ηλεκτρικού και Τραμ

Για τη Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός, Πειραιάς – Κηφισιά): Από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54, από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52, ενώ από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό: Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00, από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43 και από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37 και αντίστροφα στις 22:42. Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22 και από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Για το Τραμ (Γραμμή 7): Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44 και από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Για το Τραμ (Γραμμή 6): Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00 και από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Για τις Γραμμές 6 και 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη: Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00, από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29, από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28 και από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Πρόγραμμα λεωφορείων και τρόλεϊ τις ημέρες του Πάσχα

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου 2026), ώστε να έχουν επιστρέψει στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου όλα τα οχήματα θα αποσυρθούν νωρίτερα, ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00. Την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου θα ισχύσει πρόγραμμα «Κυριακής και Αργιών». Τέλος, την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου θα εφαρμοστεί εκ νέου έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.