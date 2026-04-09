Βαρύ είναι το κλίμα στη Ρουμανία μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με πλήθος κόσμου να συρρέει την Τετάρτη (8/4) στο λαϊκό προσκύνημα για τον εκλιπόντα, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί το ερχόμενο Σάββατο (11/4).

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ και γιος του αποθανόντος, Ράζβαν Λουτσέσκου, εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια, βρίσκεται συνεχώς στον χώρο, συνομιλώντας με όσους θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα του. Η στάση του δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ρουμανικά ΜΜΕ, τα οποία εξήραν την ανθρώπινη και προσιτή συμπεριφορά του.

«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου περνάει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές μετά τον χαμό του μεγάλου Μιρτσέα Λουτσέσκου, αλλά ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε τη δύναμη να αλληλεπιδρά με εκατοντάδες κόσμου ενδεχομένως και χιλιάδες. Για ώρες ο Ραζβάν Λουτσέσκου σκεκόταν δίπλα στο φέρετρο προκαλώντας θαυμασμό από τη στάση του», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε μια συγκινητική στιγμή, όταν ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» αφιέρωσε χρόνο σε ένα παιδί που φορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια, δίνοντάς του συμβουλές για το μέλλον του στο ποδόσφαιρο.

«Δεν αρνήθηκε ποτέ και σε κανένα που ήθελε να έχει μία κουβέντα μαζί του αφήνοντας την εικόνα ενός προσιτού, φιλικού και θερμού ανθρώπου όπως ακριβώς ήταν και ο πατέρας του.

Σε κάποια στιγμή ένα παιδί που φορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια συνοδευόμενο από τη μητέρα του πλησίασε. Ο Ραζβάν έσκυψε και του μίλησε, όπως και στη μητέρα του. Όπως σε αυτή την περίπτωση έτσι και σε άλλες ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρήκε τη δύναμη, και δεν δίστασε να μιλήσει μαζί του και να του δώσει συμβουλές για το ποδόσφαιρο και το πώς να πετύχει σε αυτό.

Παρά το γεγονός ότι φαινόταν ξεκάθαρα η κούραση και η κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται από τον χαμό του πατέρα του», έγραψαν τα Ρουμανικά μέσα.