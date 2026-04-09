Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και της Finos Film, άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso και μίλησε με ειλικρίνεια για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και για τις δύσκολες σκέψεις που τον απασχολούν αυτή την περίοδο της ζωής του.

«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», ανέφερε συγκινημένος ο ηθοποιός.

Στη συνέντευξή του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις του από τα χρόνια που περνούσε με τη σύζυγό του, Ιωάννα. «Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι-χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά πίστεψέ με Νίκο, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός περιέγραψε και τη μοναξιά που βιώνει σήμερα, καθώς πολλοί από τους ανθρώπους του παρελθόντος του έχουν φύγει ή δεν έχουν πλέον επαφή μαζί του. «Πλέον δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έχω μόνο τον ανιψιό μου και σένα που μου τηλεφωνείτε και ακούω τη φωνή σας», σημείωσε με συγκίνηση.

Η δοκιμασία με τη σύζυγό του

Η σύζυγός του, Ιωάννα, έχει χάσει την όρασή της, γεγονός που ανάγκασε τον ίδιο να τη μεταφέρει σε οίκο ευγηρίας, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. «Δυστυχώς έχασε εντελώς το φως της και αναγκάστηκα να τη μεταφέρω σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας. Είναι εκεί περίπου δύο χρόνια, προκειμένου να έχει τη φροντίδα που της αρμόζει», ανέφερε.

Παρά τα προβλήματα υγείας του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν σταματά να βρίσκεται στο πλευρό της. «Σχεδόν κάθε μέρα παίρνω το μπαστουνάκι μου, ανεβαίνω στο αυτοκίνητο και πηγαίνω να τη δω. Ξέρετε τι χαρά που κάνει; Σαν να είναι παιδί. Την κρατάω αγκαλιά, τη φιλάω περισσότερο από όσο τη φιλούσα όταν τα πρωτοφτιάξαμε, της χαϊδεύω τα μαλλιά και κάθομαι κοντά της ώρες ολόκληρες να μιλάμε για διάφορα», είπε συγκινημένος.

Κλείνοντας, ο αγαπημένος ηθοποιός επεσήμανε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζει κανείς την απώλεια της όρασης και τα γηρατειά: «Είναι πολύ άσχημο να μην έχεις το φως σου. Δε μπορείς να συντηρηθείς και πρέπει να στηρίζεσαι πάνω στον άλλο άνθρωπο. Όμως κι εγώ πλέον, λόγω των κινητικών προβλημάτων, δεν μπορούσα να της παρέχω τη φροντίδα που της έπρεπε».