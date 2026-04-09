Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν επιτήδειοι σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένους με τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή».

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έβαλαν τέλος στη φερόμενη δράση της ομάδας, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο γυναίκες, ηλικίας 31 και 34 ετών, ένας 36χρονος και ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνεργός των δραστών τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα, προσποιούμενος τον λογιστή. Υποστήριζε ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν από «συνεργάτη» του τα κοσμήματα και τα τιμαλφή που βρίσκονταν στο σπίτι, δήθεν για την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το τελευταίο 24ωρο, όταν μία από τις γυναίκες της ομάδας επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα από 66χρονη στην Κατερίνη. Η δράση της ωστόσο διακόπηκε, καθώς συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς. Τα υπόλοιπα μέλη εντοπίστηκαν να την περιμένουν σε όχημα και συνελήφθησαν επίσης, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι την ίδια ημέρα είχαν προσπαθήσει να εξαπατήσουν και έναν 93χρονο στην ίδια περιοχή. Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι από τις 31 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου είχαν διαπράξει τέσσερις ακόμη τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, Πιερία και Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ, καθώς και μετρητά ύψους 9.500 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και αντικείμενα μεταμφίεσης, όπως περούκα, μάσκες και φουλάρια.

Επιπλέον, σε βάρος του 36χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία, με ποινή κάθειρξης επτά ετών. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.