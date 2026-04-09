Η συγκινητική ιστορία της θαλάσσιας χελώνας «Έβερεστ» ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 στην Πρέβεζα, όταν εντοπίστηκε με σοβαρό, εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι. Κατά την άφιξή της στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ, η κατάστασή της ήταν κρίσιμη: υποσιτισμένη, με βάρος μόλις 81 κιλά και σοβαρά προβλήματα πλευστότητας που καθιστούσαν αδύνατη την επιβίωσή της στη θάλασσα.

Οι πρώτες ημέρες της περίθαλψης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το τραύμα ήταν εκτεταμένο και η αδυναμία του ζώου μεγάλη, καθιστώντας αβέβαιη την ανάρρωση. Η ομάδα περίθαλψης εφάρμοσε εξειδικευμένα πρωτόκολλα θεραπείας και παρείχε εξατομικευμένη φροντίδα για σχεδόν δύο χρόνια, με επαναληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις και χρήση ειδικών βαρών στο καβούκι του ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει και να καταδυθεί ξανά στο νερό.

«Ήταν μία δύσκολη και απαιτητική περίπτωση», εξηγεί η Ειρήνη Κασιμάτη, Υπεύθυνη Περίθαλψης και Ευζωίας του ΑΡΧΕΛΩΝ. «Το μέγεθός του ζώου και το έντονο στρες του απαιτούσαν λεπτούς χειρισμούς, αλλά η θέλησή του για ζωή ήταν παροιμιώδης».

Αποκατάσταση με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Η αποκατάσταση του «Έβερεστ», όπως τον ονόμασαν οι εθελοντές λόγω του επιβλητικού του μεγέθους, θεωρείται μικρό επιστημονικό κατόρθωμα. Οι τελικές μετρήσεις πριν από την απελευθέρωσή του επιβεβαίωσαν την πλήρη ανάρρωση:

– Βάρος: 105 κιλά (αύξηση 24 κιλών κατά την περίθαλψη).

– Μήκος καβουκιού: 92,7 εκατοστά.

– Διάρκεια περίθαλψης: 2 χρόνια εντατικής φροντίδας.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χελώνες που έχουν διασωθεί στο Κέντρο του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα, το οποίο συμπληρώνει 32 χρόνια λειτουργίας και έχει περιθάλψει επιτυχώς περίπου 1.500 χελώνες.

Η πρώτη απελευθέρωση του 2026

Στις 30 Μαρτίου, ο «Γίγαντας» της Πρέβεζας επέστρεψε στη φυσική του κατοικία. Με την ειδική σήμανση αναγνώρισης, ο «Έβερεστ» γλίστρησε ξανά στο νερό, προσφέροντας μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης για το προσωπικό και τους εθελοντές του Κέντρου.

Η επιτυχής επιστροφή του δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη στήριξη των πολιτών, που συνέβαλαν στη διάσωση, τη μεταφορά και τα έξοδα περίθαλψης. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους μαθητές και τους ιδιώτες από όλη την Ελλάδα που «υιοθέτησαν» τον «Έβερεστ».

Η απελευθέρωση αυτή, η πρώτη για το 2026, αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης προστασίας της θαλάσσιας ζωής από την κακοποίηση και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που απειλούν την επιβίωσή της.