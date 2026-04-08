Με αφορμή το διαστημικό ταξίδι της NASA στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, ο δημοσιογράφος Νίκος Ευαγγελάτος χάρισε ακόμη μία viral στιγμή μέσα από την εκπομπή του στο MEGA, συνδυάζοντας ενημέρωση και χιούμορ.

Με τη βοήθεια των εντυπωσιακών γραφικών που χρησιμοποιεί συχνά στην εκπομπή του, ο παρουσιαστής του MEGA εμφανίστηκε να «ταξιδεύει» στη Σελήνη, προσφέροντας μια ευφάνταστη οπτική γωνία στο ρεπορτάζ για την αποστολή της NASA.

Σε μια σκηνή που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ευαγγελάτος «καρφώνει» την ελληνική σημαία στο έδαφος της Σελήνης, σαν άλλος αστροναύτης, λέγοντας: «Ελπίζουμε κάποτε να δούμε και ελληνική σημαία στον δορυφόρο της Γης». Μάλιστα, επειδή φάνηκε να δυσκολεύεται να στήσει όρθια τη σημαία, επιστράτευσε το χιούμορ λέγοντας ότι «είναι και περίεργη η επιφάνεια της Σελήνης».

Η δημιουργική αυτή προσέγγιση του δημοσιογράφου συγκέντρωσε θετικά σχόλια από το κοινό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διάθεσή του να συνδυάζει την ενημέρωση με το χιούμορ και τη φαντασία.