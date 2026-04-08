Συγκλονίζει με τα λόγια του ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο Alagille και επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από μια επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Ο νεαρός, που έδωσε την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του, χαρακτηρίζεται πλέον «νικητής» απέναντι στην ασθένεια.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο 18χρονος περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια την εμπειρία του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι. Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δε σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή”. Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό, όλο τον κόσμο να με στηρίζει», δήλωσε συγκινημένος.

Ο Μάριος ζει από τη γέννησή του με σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας του συνδρόμου Alagille, μιας σπάνιας γενετικής πάθησης που επηρεάζει ζωτικά όργανα, κυρίως το ήπαρ. Τον περασμένο Νοέμβριο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επείγουσα αεροδιακομιδή από την Πολεμική Αεροπορία στο Τορίνο, όπου λειτουργεί εξειδικευμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων.

Στην ιταλική πόλη, ο 18χρονος υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος, καθώς και σε δύο επεμβάσεις αποκατάστασης. Η πορεία της υγείας του εξελίχθηκε ομαλά και, μετά από μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, ο Μάριος επέστρεψε στην Ελλάδα με αισιοδοξία και δύναμη, έχοντας κερδίσει τη μάχη για τη ζωή του.