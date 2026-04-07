Η φίρμα επιθυμεί να κρατήσει το νέο μοντέλο κάτω από τα 26.000 ευρώ, ώστε να γίνει άκρως ανταγωνιστικό.

Το πρώτο σημαντικό, ότι θα έχει κόμπακτ διαστάσεις, με το μήκος του να αγγίζει τα 4 μέτρα. Θα πατάει στη γνωστή πλατφόρμα MEB+ του Group, που έχει φιλοξενήσει και άλλα μοντέλα της φίρμας. Στην ίδια πλατφόρμα θα βασιστούν και τα Volkswagen ID. Polo και ID. Cross, όπως και το Skoda Epiq, ενώ όλα θα παράγονται στην ίδια μονάδα στη Ισπανία.

Η CUPRA έχει χαμηλώσει το αυτοκίνητο κατά 15 χιλιοστά σε σχέση με άλλα μοντέλα της πλατφόρμας, δίνοντας έμφαση στην οδική συμπεριφορά.

Εχει άκρως επιθετική εμφάνιση, με σπορ γραμμές κάτι που ακολουθεί πιστά και το εσωτερικό του.

Το νέο Raval θα είναι διαθέσιμο σε πολλαπλές εκδόσεις, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο κύμα των αγοραστών που θα το προσεγγίσουν. Ειδικότερα, θα υπάρχουν τρεις εκδοχές.Οι πρώτες δύο είναι οι Dynamic και Dynamic Plus και θα μοιράζονται τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 155 kW ή 210 ίππους.

Τους τελευταίους μήνες, μια καμουφλαρισμένη προ-παραγωγική έκδοση του CUPRA Raval έχει

ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, προσφέροντας σε επιλεγμένους

προσκεκλημένους και συνεργάτες μια αποκλειστική πρώτη εμπειρία οδήγησης.

Στην κορυφή δεσπόζει η VZ Extreme που θα αποδίδει 225 ίππους, με την αυτονομία του να αγγίζει τα 400 χλμ. Οι βασικές εκδόσεις θα εφοδιάζονται με μπαταρία LFP πέριξ των 40 kWh, ενώ οι εκδόσεις Long Range και η VΖ θα διαθέτουν μπαταρία 58 kWh NMC. Ακόμα, θα εφοδιάζεται με το σύστημα Dynamic Chassis Control, που σημαίνει ότι θα διαθέτει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ. Επίσης, θα προσφέρεται με σύστημα Travel Assist με Traffic Light (αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών), και μία περιμετρική κάμερα 360 μοιρών.

Η CUPRA ετοιμάζεται να παρουσιάσει στις 9 Απριλίου το νέο Raval, ένα μοντέλο με ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τη συνολική στρατηγική της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.