Κρίσιμες ώρες περνά ο Μιρτσέα Λουτσέσκου καθώς υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, να ταξιδέψει εσπευσμένα στη Ρουμανία αμέσως μετά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, συνοδευόμενος από την κόρη του και τη σύζυγό του, Άννα-Μαρία.

Παράλληλα, η σύζυγος του προπονητή του ΠΑΟΚ προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για τη στάση Ρουμάνων δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από το νοσοκομείο.

Η ανάρτηση της συζύγου του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής. Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ»