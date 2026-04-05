Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, μετά από σοβαρά καρδιολογικά επεισόδια που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Ρουμάνος προπονητής υπέστη αρχικά κοιλιακή μαρμαρυγή, γεγονός που απαίτησε άμεση ιατρική παρέμβαση και ανάνηψη, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε από την αρχή ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρότι υπήρξαν σημάδια προσωρινής σταθεροποίησης, η πορεία του παρουσίασε νέα επιδείνωση, με επεισόδιο οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου να αλλάζει εκ νέου τα δεδομένα.

Στη συνέχεια, οι γιατροί διαπίστωσαν επανεμφάνιση σοβαρών καρδιακών αρρυθμιών, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στη φαρμακευτική αγωγή, οδηγώντας στην απόφαση για συνεχή παρακολούθηση στη ΜΕΘ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένειά του ζήτησε τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Βιέννης, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε από το ιατρικό επιτελείο, καθώς κρίθηκε ότι οποιαδήποτε διακομιδή θα ενείχε υψηλό ρίσκο για τη ζωή του.

Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν ότι η κατάστασή του απαιτεί απόλυτη σταθερότητα και συνεχή υποστήριξη, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Στο πλευρό του βρίσκονται μέλη της οικογένειάς του, με εξαίρεση τον γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Stoiximan Super League, αναμένεται να ταξιδέψει για τη γενέτειρα του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ώστε να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.